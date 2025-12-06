طرابلس تستضيف ورشًا تدريبية إعلامية بمشاركة خبراء عرب ودوليين

أعلن مركز الاتصال الحكومي انطلاق برنامج ورش مهنية متخصصة تستهدف موظفي مكاتب الإعلام والمهتمين بالمجال الإعلامي، ويتضمن البرنامج سلسلة ورش احترافية يقدمها خبراء من مؤسسات عربية ودولية.

وتقام الورش خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، ويستضيف معرض ليبيا للإعلام جلسات التدريب التي تهدف إلى تطوير مهارات العمل الإعلامي ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

ويتيح المركز التسجيل والمشاركة عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة للفعالية.

تشهد طرابلس في السنوات الأخيرة توسعًا متزايدًا في الفعاليات الإعلامية والتدريبية الهادفة إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية، ويأتي تنظيم ورش مركز الاتصال الحكومي في سياق دعم مهنية المؤسسات الإعلامية وتعزيز دورها في إنتاج محتوى أكثر احترافية، إلى جانب توفير مساحات للتعارف وتبادل الخبرات بين المشاركين وخبراء القطاع.