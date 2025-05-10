طرابلس تستعد لاحتضان الحدث المصرفي الأكبر.. منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني في 20 مايو

تتجه الأنظار إلى العاصمة طرابلس، التي تستعد لاحتضان فعاليات منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الحدث المصرفي الأكبر في البلاد، والذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، على أرض معرض طرابلس الدولي، تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويهدف الحدث إلى استعراض أحدث حلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، وفتح نقاش موسع حول سبل تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في القطاعين المصرفي والتقني.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضوراً لافتاً لممثلين عن المصارف الليبية والدولية، وشركات التقنية، والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى نخبة من المهتمين بالشأن المالي، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي في ليبيا وتعزيز الشمول المالي.

ويقام المنتدى بدعم مباشر من مصرف ليبيا المركزي، وبإشراف وتنسيق من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ضمن جهود رسمية لتعزيز الابتكار المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات المصرفية والتقنية في البلاد.