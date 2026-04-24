طرابلس.. حملات صارمة ضد المخالفات و«الجرائم» المرورية

تواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ حملاتها الأمنية داخل العاصمة، عبر أقسام شرطة النجدة، ومباحث المرور، وقوة المهام الخاصة، في إطار جهودها لتعزيز الأمن المروري وملاحقة المخالفات وضبط المركبات غير القانونية.

وفي أحدث الضبطيات، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة من ضبط مركبة نوع “هونداي” بمنطقة جزيرة الغيران، بعد التحقق من أنها تحمل لوحات ووثائق مزورة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى قسم مباحث المرور جهة الاختصاص.

كما تمكنت دورية أخرى متمركزة بجزيرة أبوهريدة من ضبط مركبة نوع “جيب”، تبين أنها تحمل وثائق مزورة أيضًا، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، ضبطت دوريات شرطة النجدة عددًا من المركبات المخالفة، من بينها مركبة متسببة في حادث سير ثم لاذت بالفرار في منطقة الغيران، وتم تسليمها وسائقها إلى قسم مباحث المرور.

كما تم ضبط مركبة نوع “إنفنتي” باللون الرصاصي الغامق، وبالاستعلام عنها عبر المنظومة الأمنية تبيّن أن اللوحات المثبتة تعود لمركبة أخرى نوع “هونداي أفانتي”، وتمت إحالتها للجهات المختصة.

وفي حادثة أخرى، جرى ضبط مركبة نوع “كيا روندو” باللون الأصفر متوقفة على جانب الطريق بطريق المطار قرب الجسر السريع، وتبيّن أنها غير مستوفية البيانات، وتم تسليمها وسائقها إلى مباحث المرور.

كما تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات من ضبط مركبة نوع “هيونداي أكسنت” سوداء اللون، مطلوبة على خلفية حادث دهس وفرار، وذلك بعد تحريات دقيقة، حيث جرى إحالتها إلى قسم مرور طرابلس لاستكمال الإجراءات.

وفي واقعة منفصلة، تمكنت شرطة مرور طريق الشط من العثور على مبلغ مالي قدره 68,500 دينار ليبي، كان قد فُقد إثر حادث سير، حيث تم تسليمه إلى صاحبه بعد التأكد من هويته واستكمال الإجراءات القانونية، وسط إشادة المواطن بأمانة رجال المرور.

كما نفذت قوة المهام الخاصة استيقافات أمنية أسفرت عن ضبط مركبة نوع “شفرليت” باللون الرصاصي، تبين أنها تحمل لوحات ووثائق مزورة، وتم تسليمها وسائقها إلى قسم مباحث المرور.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لضبط المخالفات المرورية، ومكافحة تزوير اللوحات والوثائق، وملاحقة المركبات المطلوبة، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون وسيتم التعامل معها بحزم.