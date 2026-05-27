طرابلس.. ضبط متهم بسرقة 10 آلاف دينار وإثارة فوضى

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص متهم بإثارة الفوضى داخل منزل أسرته، إلى جانب الاشتباه في تورطه بسرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو عشرة آلاف دينار، وذلك في واقعة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح مركز شرطة الهضبة أن عملية الضبط جاءت عقب ورود شكوى من والد المتهم أفاد فيها بقيامه بإثارة مشاكل داخل المنزل، والتلفظ بعبارات غير لائقة تجاه أفراد أسرته.

وفي سياق متصل، تلقى المركز شكوى من أحد المواطنين اتهم فيها الشخص ذاته بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدّر بعشرة آلاف دينار.

وبعد تلقي البلاغات، باشرت وحدة التحري جمع المعلومات وإجراء الاستدلالات اللازمة، حيث تم تحديد مكان المشتبه به وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفق الاختصاص.