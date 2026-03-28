طرابلس.. عمليات أمنية تسفر عن اعتقال 3 أشخاص

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين أسفرتا عن ضبط متهم في واقعة اعتداء جسيم على أحد السائقين بمنطقة السدرة، إضافة إلى توقيف شخصين تورطا في سرقة هواتف ومبلغ مالي من شخص أجنبي في وسط العاصمة.

وأوضحت المديرية في بيان صدر يوم 27 مارس أن مركز شرطة عين زارة تلقى بلاغاً حول حادثة اعتداء خطيرة تعرض لها أحد المواطنين بالقرب من عمارات السدرة، عقب ورود إشارة تفيد بوجود شخص مصاب في الموقع.

ووفق البيان، جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت التقارير الطبية أن المجني عليه تعرض لإصابات بليغة شملت إصابة خطيرة في العين، وجروحاً في الرأس، إضافة إلى طعنة في الظهر وكسر في إحدى فقرات العمود الفقري.

وبعد استقرار حالته الصحية، استمع رجال الشرطة إلى أقواله حيث أوضح أنه يعمل سائقاً وقام بنقل أحد الأشخاص إلى منطقة السدرة، إلا أن الراكب رفض دفع قيمة التوصيلة.

وأضاف أن الخلاف تصاعد عندما طالب بالمقابل المالي، حيث اعتدى عليه الراكب باستخدام آلة حادة قبل أن يفر من المكان.

وعقب البلاغ، كلف مركز شرطة عين زارة أعضاء التحري ببدء عمليات البحث وجمع المعلومات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وافد من جنسية عربية، حيث جرى ضبطه وإحضاره إلى مركز الشرطة.

وخلال الاستدلال معه، أقر المتهم بما نسب إليه من اعتداء، فيما اتخذت بحقه الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي واقعة منفصلة، أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دورية تابعة لقسم شرطة النجدة تمكنت من ضبط شخصين تورطا في سرقة هاتفين ومبلغ مالي من أحد الأجانب في وسط العاصمة.

وذكرت المديرية أن الدورية المتمركزة عند الإشارة الضوئية كورنثيا تلقت بلاغاً من شخص أجنبي الجنسية أفاد بتعرضه لسرقة.

وعقب البلاغ مباشرة توجهت الدورية إلى موقع الحادثة وبدأت عمليات البحث، حيث أسفرت الإجراءات السريعة عن ضبط شخصين يشتبه في تورطهما في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين استوليا على هاتفين محمولين إضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 ديناراً من المجني عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين قبل تسليمهما إلى مركز شرطة باب البحر من حيث الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود الأمنية التي تنفذها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن العام وملاحقة مرتكبي الجرائم داخل العاصمة، في ظل انتشار الدوريات الأمنية في عدد من المناطق الحيوية بهدف سرعة الاستجابة للبلاغات وحماية المواطنين والمقيمين.