طرابلس وجنزور.. توقيف جانٍ سرق هاتفاً واعتقال شخص أطلق النار بالطريق العام

تمكنت دوريات القافلة الأمنية التابعة لقسم شؤون المراكز بطرابلس من ضبط جانٍ متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك أثناء مهامها الميدانية في شارع المأمون بدائرة مركز شرطة باب البحر.

وتعود الواقعة إلى 19 October 2025، حين أبلغ مواطن الدورية بتعرضه للسرقة من قبل شخص مجهول قام بانتزاع هاتفه المحمول مهدداً إياه بسكين. وعلى الفور، باشرت الدورية عملية البحث والتحري، وتمكنت من ضبط الجاني واسترجاع الهاتف والسكين المستخدم في الجريمة.

وخلال التفتيش، عُثر بحوزة الجاني على تسع حبوب يُشتبه في كونها مواد مخدرة، واعترف بتعاطيه لها وبتورطه في الواقعة، موضحاً أنه حاول شراء الهاتف بمبلغ رمزي وعند رفض المشتكي انتزع الهاتف بالقوة. كما تبين أن المتهم مسجل ضده عدة قضايا سرقة بالإكراه خلال عامي 2023 و2025 في نطاق مركز شرطة باب بن غشير.

وأُحيل الجاني إلى مركز شرطة باب البحر لاستكمال الإجراءات القانونية، بينما تم تحويل باقي المحاضر إلى الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، ألقت مديرية أمن جنزور القبض على شخص اعتدى على أحد المواطنين بإطلاق نار في الطريق العام، وذلك ضمن جهود قسم البحث الجنائي لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم الخطرة.