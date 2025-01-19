طرق طبيعية للحفاظ على «صحة الأمعاء وتخليص الجسم من السموم»

نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا Times of India”، مقالا حول “تحسين صحة الأمعاء وتخليص الجسم من السموم”، مشيرة إلى أن “الحصول على أمعاء صحية أمر حيوي للصحة العامة، لأن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم، تعمل على تحسين الهضم وزيادة المناعة وتحسين الحالة المزاجية”.

ونصحت الصحيفة، “بإضافة مجموعة مشروبات معينة إلى الروتين اليومي سوف يساعد في ذلك بشكل فعال”.

ماء “بذور الشمر”: يعد علاجاً لإزالة السموم من الأمعاء، حيث أن نقع “بذور الشمر” طوال الليل وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف الأمعاء. كم، تتمتع “بذور الشمر” بخصائص مضادة للميكروبات تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

مشروب “الكومبوتشا”: هو شاي مخمر غني بالبروبيوتيك، وهو ضروري لصحة الأمعاء، إذ يساعد على استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد على الهضم وإزالة السموم، كما أن إضافة مشروب “الكومبوتشا” إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضاً على تعزيز جهاز المناعة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ماء الليمون الدافئ: يمكن بدء النهار بكوب من الماء الدافئ بالليمون، فهي طريقة بسيطة لتطهير الأمعاء، حيث يحتوي “الليمون” على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على التخلص من السموم وتحسين عملية الهضم، كما يعمل الماء الدافئ على تحفيز الجهاز الهضمي، مما يسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية طوال اليوم، كما أن تناول “الليمون” بانتظام يؤثرر على صحة الأمعاءظ والشيخوخة.

الشاي الأخضر: يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، إذ يحتوي على الكاتيكين، الذي يدعم وظائف الكبد ويعزز صحة الأمعاء، كما يمكن أن يساعد شرب “الشاي الأخضر” بانتظام على تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

عصير الصبار: يُعرف بخصائصه المهدئة والمنظفة، حيث يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية، كما أن شرب عصير “الصبار” باعتدال يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل الالتهاب وتحسين حركة الأمعاء.

مشروب خل التفاح: إن تخفيف ملعقة كبيرة من “خل التفاح” في كوب من الماء وشربه قبل تناول الطعام يمكن أن يفعل العجائب للأمعاء، إذ يحتوي على حمض الأسيتيك، الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي، كما أنه يعمل على موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني في المعدة، مما يخلق بيئة تمنع نمو البكتيريا الضارة.

شاي الزنجبيل: يعتبر علاجاً طبيعياً لمشاكل الأمعاء، حيث يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، كما يعمل “الزنجبيل” أيضاً على تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء، وكذلك تناول “عصير الزنجبيل” له تأثيرات كبيرة على تكوين ووظيفة ميكروبات الأمعاء لدى الأشخاص الأصحاء.

ماء الخيار والنعناع: إن الماء المنقوع “بالخيار والنعناع” هو وسيلة منعشة لإزالة السموم من الأمعاء، إذ يعتبر “الخيار” مرطباً وغنياً بالألياف، بينما يساعد “النعناع” على تهدئة الجهاز الهضمي وطرد السموم، كما يساعد “ماء الخيار والنعناع” على الحفاظ على رطوبة الجسم ويدعم الأداء السلس للجهاز الهضمي.