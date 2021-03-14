طرق لتجنب الإصابة بمرض السكري

يمكن للأشخاص الذين لديهم فرص للإصابة بمرض السكري تجنب حدوث هذا المرض الخطير إذا اتبعوا بعض القواعد البسيطة.

تحدثت يوليا مانويلوفا، أخصائية الغدد الصماء عن الطرق التي يمكن أن تجنب الإصابة بهذا المرض في مقابلة على قناة “زفيزدا” الروسية.

وقالت مانويلوفا: “إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، على سبيل المثال، فإنه معرض لخطر الإصابة بمرض السكري. ويحتاج إلى تحليل مستوى الجلوكوز في الدم مرة واحدة على الأقل في السنة. علاوة على ذلك، لا ينبغي القيام بذلك في المنزل باستخدام مقياس السكر، ولكن في المختبر. إذا كان الشخص يتمتع بوزن طبيعي، فمن أجل تجنب مرض السكري، حتى لو كان لديه وراثة، هناك أقارب مصابون بداء السكري من النوع الثاني، فإن الوقاية الرئيسية من مرض السكري هي الوزن الطبيعي. كلما انخفض الوزن، قل خطر الإصابة بالمرض”.

في الوقت نفسه، قدمت الطبيبة بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على وزنك ضمن الحدود الطبيعية.

وأضافت: “من أجل عدم زيادة الوزن، أو إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فأنت بحاجة إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر من السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها. بشكل تقريبي، تحتاج إلى أن تأكل أقل وتتحرك أكثر. لهذه الأغراض، أي نظام غذائي مناسب، إذا كان فيه السعرات الحرارية محدودة. لا ينبغي أن يكون هذا نظاما غذائيا قصير المدى، بل يجب أن يكون عادة الأكل الصحي التي يجب اتباعها مدى الحياة … نحن نناقش مع المرضى ما يجب استبعاده من نظامهم الغذائي”. وفقا لسبوتنيك.