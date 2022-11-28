طريق سبها أوباري.. وفاة 5 أشخاص جراء حادث سير أليم

افادت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري بوفاة 5 أشخاص بينهم امرأتان، جراء حادث سير على الطريق الرابطة بين مدينتي سبها وأوباري.

وأشارت الماهري في تصريح لـ عين ليبيا إلى إصابة اثنين بجروح خطرة، جراء حادث سير وقع في الطريق بين سبها وأوباري، موضحة أن الاشخاص السبعة أسعفوا جميعهم إلى المركز.

ووقع الحادث بطريق متهالكة تسمى مرشان بعد تصادم سيارتين إحداهما لعائلة من محلة الأبيض والأخرى من محلة الرقيبة؛ وأنّ من بين المتوفين أم وأبنتها كانوا في رحلة لمدينة سبها من أجل تجهيز عرس أحد أبنائهم.