طقس صيفي مستقر وأمطار خفيفة محتملة شمال غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة اعتباراً من اليوم السبت 28 يونيو 2025، وخلال اليومين المقبلين، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، دون تغييرات كبيرة متوقعة في الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية على المناطق الشمالية، وبين 37 و41 درجة على مناطق الجنوب، مع احتمالية لظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة على الجبل الغربي، وبنغازي، والجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن مناطق الشمال الغربي، من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة، قد تشهد تكاثرًا في السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد على المناطق الجبلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح الحرارة بين 29 و32 مئوية على الساحل، و33 إلى 37 مئوية في الداخل.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، توقعت النشرة أن تكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحياناً على الجبل الأخضر، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية، مع فرص لظهور ضباب على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى شحات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية.

أما المناطق الجنوبية والداخلية كالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسودها أجواء صافية ورياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، مع حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة، بينما تشهد الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ورياحاً شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط مساء اليوم على جالو، وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 37 و41 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن التوقعات يتم تحديثها يومياً، أو عند حدوث أي تغيرات مفاجئة في الحالة الجوية.