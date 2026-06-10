طقس مزدوج.. حر شديد جنوباً واضطراب جوي مساءً

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات في دولة ليبيا، عبر إدارة التنبؤات الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 وأثناء اليومين القادمين، أجواءً مستقرة بوجه عام دون تغيرات كبيرة على معظم المناطق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار تتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و31 درجة مئوية، في حين تسجل باقي المناطق درجات حرارة تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاض تدريجي يبدأ من يوم الجمعة، بما يؤدي إلى اعتدال ملحوظ خاصة في مناطق الشمال.

وأشار البيان إلى احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي في منطقة أمساعد وما جاورها، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية خلال تلك الفترات.

كما لفت المركز إلى تكاثر السحب الرعدية خلال ساعات المساء على عدد من المناطق، تشمل الجفرة والهروج، وجنوب الجبل الغربي، وجنوب بني وليد، ونسمة، والحمادة، حيث يتوقع أن تتخلل هذه السحب سقوط أمطار متفرقة.

وفي تفاصيل الحالة الجوية على مختلف المناطق، أوضح المركز أن مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً قليلة السحب، مع نشاط للسحب الرعدية مساءً على مناطق جنوب الجبل، مع رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 28 و32 درجة على الساحل مع رطوبة مرتفعة نسبيًا، وبين 35 و40 درجة في الداخل، مع بدء انخفاضها من يوم الجمعة.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تكون السماء قليلة السحب مع احتمالية ظهور ضباب ليلاً وصباح الغد على أقصى الساحل، بينما تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مع اتجاهها للانخفاض التدريجي خلال اليومين القادمين.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسودها أجواء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مساءً على الحمادة والهروج وجنوب الجفرة، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة، ودرجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، ورياح شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 38 و40 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء مرشحة لأن تصبح أكثر اعتدالًا مع بداية الأسبوع المقبل، خاصة على مناطق الشمال، مشيرًا إلى أن نشرات الطقس تُحدَّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيّر في الحالة الجوية.