طهران: اغتيال «نيلفروشان» لن يمر دون محاسبة

أكدت إيران أنها ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة إسرائيل على اغتيال العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، خلال قصف إسرائيلي للمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي في لبنان.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: “ستستخدم إيران كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على اغتيال العميد نيلفروشان”.

و جاء ذلك في بيان الخارجية الإيرانية تضمن تقديم التعازي مجددا بمقتل عباس نيلفروشان إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب الايراني.

وتابع البيان: “إن التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان وإلى اليوم يظهر بأن المداراة مع الاعتداءات والجرائم التي يقترفها هذا الكيان تجعله أكثر تجرؤا وتزيد من حجم جرائمه”.

وشدّد بيان الخارجية الإيرانية أن “اغتيال هذا القائد العسكري الايراني الكبير هو خطوة غير قانونية ولا شك بأن ايران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة”.