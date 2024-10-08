طهران تحضّر 10 سيناريوهات للردّ على أيّ هجوم إسرائيلي

قالت مصادر عسكرية لوكالة تسنيم، “إن إيران أعدّت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على الإجراء المحتمل من إسرائيل، والتي سيتم استخدامها إذا لزم الأمر”.

وقالت المصادر: إن “طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها”.

وبحسب الوكالة، فإن “رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي”، مشيرة إلى أن “العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل”.

وأكدت المصادر، أن “أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني”، مشددة على أن “رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة”.

ولفتت الوكالة إلى أن “مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية، ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة”.

هذا ونفذت إيران هجوما صاروخيا كبيرا، الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفسطينية، في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام “حزب الله” اللبناني.