طهران تعلن انتهاء تحركها ضد إسرائيل وتحذر واشنطن من التدخل

أعلن هيئة الأركان الإيرانية، صباح الأربعاء، أن طهران أطلقت 200 صاروخ باليستي خلال نصف ساعة، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء، متوعدة بتدمير البنية التحتية لإسرائيل بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.

وكانت تقديرات إسرائيلية سابقة، أشارت إلى أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا بالستيا.

وقالت إيران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء “إن هجومها الصاروخي على إسرائيل “انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى”، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على الهجوم مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا”.

بدوره، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة من التدخل بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران أمس على إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله “الآن يتحمل داعمو إسرائيل مسؤولية أكبر في وقف دعاة الحرب في تل أبيب بدلا من التدخل بحماقة”.

وأضاف عراقجي أنه إذا ردت إسرائيل سيكون رد إيران أقوى، مشددا على أن طهران “مارست حقها في الدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 51 من الميثاق، واستهدفت حصرا القواعد العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان”.

وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه “عواقب وخيمة” بسبب الهجوم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الشرق الأوسط، الأربعاء، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل تضرر بسبب الهجوم الإيراني.

وقال رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، “إن القوات الجوية للحرس الثوري انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة”.

وأكد باقري أن الهجمات الصاروخية استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن الشهرين الماضيين مثلا أياما صعبة للإيرانيين ومحور المقاومة إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والمطالبات المتكررة من الأمريكيين والإيرانيين بضبط النفس حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.