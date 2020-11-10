طهران.. تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

الرئيس الإيراني حسن روحاني رحب خلال قمة شنغهاي عبر الدائرة التلفزيونية بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، آملا في أن يحل الطرفان مشاكلهما عبر الحوار.

وقال روحاني إن “جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها جارة لجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، وتعتمد على العديد من القواسم المشتركة التاريخية مع شعوب المنطقة، ترحب بالقرار الأخير الذي اتخذته السلطات الروسية بإنهاء النزاعات العسكرية وبدء عملية التسوية الدبلوماسية”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن البلدان من حل خلافاتهما سلميا وفي إطار القانون الدولي.

وأضاف: “وفي هذا الصدد، قدمت إيران خطة سلام لإقرار وقف إطلاق النار وإحلال السلام ، فضلا عن المشاورات المكثفة مع أطراف النزاع والدول الأخرى المهتمة، ونرحب بأي جهود للحد من التوترات والخلافات وإرساء الاستقرار والأمن والسلام الدائم والعدل في منطقة قره باغ”.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني رحب بالوساطة الروسية بين أرمينيا وأذربيجان وقبول طرفي النزاع في قره باغ وقف إطلاق النار حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.