طوكيو تحتج لدى بكين على دخول سفينة مسح صينية مياه اليابان

سلمت وزارة الخارجية اليابانية مذكرة إلى السفارة الصينية لدى طوكيو احتجاجا على “توغل سفينة مسح صينية في مياه اليابان الإقليمية”. وهذه المرة الأولى التي ترصد فيها قوات الدفاع الذاتي اليابانية طائرة عسكرية صينية في المجال الجوي الياباني.

وأعربت الوزارة عن “قلقها الشديد”، بعد رصد السفينة بالقرب من محافظة كاغوشيما، جنوب غربي اليابان، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن السفينة الصينية، التي تأكد وجودها في المياه الإقليمية الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، غادرت قبيل الساعة الثامنة صباحا، مضيفة أنها كانت تحت مراقبة سفينة وطائرة عسكرية يابانية.

وفي الآونة الأخيرة، أثار النشاط الصيني المتزايد حول المياه والمجال الجوي الياباني ومحاولة فرض نفوذها القلق بين مسؤولي الدفاع اليابانيين.

يأتي هذا في أعقاب احتجاج طوكيو، بعد دخول طائرة عسكرية صينية لفترة وجيزة المجال الجوي الجنوبي الغربي لليابان الإثنين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده “ليس لديها أي نية” لانتهاك المجال الجوي لأي دولة.