طيران الإمارات تُطالب موظفيها في الدفع مقابل فحوص كورونا

شركة طيران الإمارات في دبي خيرت موظفيها بين الحصول على لقاح مجاني للوقاية من كورونا المستجد أو دفع تكلفة الفحوص المتكررة لإثبات خلوهم من العدوى، وحذرت من أن العاملين غير المحصنين من المرض قد يتسببون في مشكلات تشغيلية للشركة.وفقا لرويترز.

وأبلغت الشركة أطقم الضيافة في بريد إلكتروني داخلي، اطلعت عليه رويترز، أنه اعتبارا من 15 مارس 2021 سيتعين على من لم يتلقوا اللقاح الدفع مقابل فحص نتيجته معتمدة لمدة سبعة أيام قبل بدء الرحلة التي سيقومون بها أو في وقت التأهب للتغطية عن زملائهم المتغيبين.

وذكر البريد الإلكتروني “قد تفرّق بعض الدول مستقبلا فيما يتعلق بمعايير السماح بالدخول إليها بين من تلقوا اللقاح ومن لم يتلقوه. وبأخذ ذلك في الاعتبار، أصبح تحصين العاملين ضرورة ليس فقط من زاوية الصحة والسلامة ولكن من ناحية تشغيلية أيضا”.

وقالت الشركة إن المعفيين من ذلك هم من ينتظرون الجرعة الثانية من اللقاح ومن سجلوا لتلقيه ومن لديهم أسباب طبية تمنعهم أو أصيبوا بالعدوى مؤخرا.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز إن تلك السياسة تنطبق على كل الموظفين في الإمارات لكنها لم تضف مزيدا من التفاصيل.

ووفرت طيران الإمارات المملوكة للحكومة لقاحا طورته شركتا فايزر وبيونتيك وآخر طورته شركة سينوفارم الصينية بالمجان منذ يناير 2021.

وتقدر تكلفة فحص كورونا المستجد عادة بحوالي 150 درهما (40 دولار) في عيادات خاصة وعامة في دبي وهو متاح بسهولة إلى حد ما.

وذكر البريد الإلكتروني الداخلي أن نحو 60% من طواقم الطيران حصلوا على اللقاح بالكامل أو جزئيا أو على موعد مع تلقيه.

وليس من الواضح حاليا عدد طواقم الطيران على قوة الشركة بعد موجة تسريح للموظفين العام الماضي. ولدى مجموعة الإمارات، التي تشمل شركة الطيران، 81334 موظفا حتى سبتمبر 2020، وبعضهم يعمل من خارج الإمارات.

وحثت شركات أخرى في الإمارات موظفيها على الحصول على اللقاح وتطلب المكاتب الحكومية من الموظفين الذين لم يتلقوه الدفع مقابل فحوص متكررة للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد إلا إذا كان لديهم سبب طبي يمنع حصولهم على اللقاح.

ولدى الإمارات، التي سجلت حتى الآن 417909 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، ثاني أعلى معدل تحصين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

ولقاحات فايزر وسينوفارم وأسترا زينيكا متاحة بالمجان في دبي، لكن الأولوية لمن يستوفون بعض المعايير مثل أن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.