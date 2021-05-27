طيران «البُراق» تُعلن عن تخفيض في أسعار تذاكر رحلاتها إلى مصر

أعلنت شركة طيران البراق، اليوم الأربعاء، عن تخفيض في أسعار تذاكر رحلاتها المتوجهة إلى جمهورية مصر العربية بمطار برج العرب في الإسكندرية.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الأسعار الجديدة على تذاكر السفر للرحلات المتوجهة إلى مطار برج العرب المصري تبلغ 760 دينار ذهابا وعودة.

يُشار إلى أن طيران البُراق هي أول شركة طيران ليبية مملوكة للقطاع الخاص، وتتخذ من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مقرا رئيسيا لها.

سعر ناااار 🔥🔥 الاسكندرية 🇪🇬 ذهاب و عودة 760 دينار فقط . إحجز الآن ،، تم النشر بواسطة ‏طيران البراق‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١