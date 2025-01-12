عادات تضر بـ«صحة البنكرياس».. تعرّف عليها!

كشفت دراسة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن خمس عادات تضر بصحة “البنكرياس”.

وبحسب صحيفة “هسبريس”، أشارت الدراسة، إلى أنه “عندما ينتج “البنكرياس” كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية”.

وأشارت الدراسة، إلى أن مشاكل “البنكرياس”، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية”.

ووفقا للدراسة، فإن هناك خمس عادات تضر بصحة “البنكرياس”، وهي:

1.التدخين: إذ يعد المدخنون أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب “البنكرياس”، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان “البنكرياس” بمعدل يزيد بثلاث مرات عن غير المدخنين.

2.الكحول: إن تناول الكحول بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان “البنكرياس”.

3.الأطعمة الدهنية: تشكل الدهون خطرا على “البنكرياس”، إذ إنها لا يمكن أن تُضعف تكوين الإنزيمات الهضمية فحسب، بل تزيد أيضا خطر الإصابة بالتهاب “البنكرياس”.

4.السكر: يشكل الإفراط في تناول السكر عبئا هائلا على “البنكرياس” على المدى الطويل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

5.قلة ممارسة الرياضة: تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي، كما تعد أيضا عامل خطر كبير على “البنكرياس”، إذ إنها تعزز فرص الإصابة بالسمنة، التي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.