عاصفة تهز الكرة الليبية.. استقالات داخل اتحاد الكرة بعد أحداث ترهونة الدامية

تتواصل تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاتحاد والسويحلي على ملعب ترهونة، بعدما تحولت الأزمة من مجرد شغب جماهيري داخل المستطيل الأخضر إلى زلزال إداري هزّ أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم، وسط استقالات متتالية وضغوط متزايدة تهدد استقرار المسابقة المحلية.

وفي أولى نتائج الأزمة، تقدم رئيس لجنة المسابقات عبد الله الشحومي باستقالته من منصبه، تبعه رئيس لجنة التحكيم محمد الجلالي، في خطوة كشفت حجم الاحتقان والانقسام داخل الاتحاد عقب الأحداث التي أوقفت المباراة في شوطها الثاني.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الاستقالات لم تكن معزولة عن أجواء التوتر التي تسيطر على المشهد الرياضي، حيث يتعرض اتحاد الكرة لضغوط كبيرة من عدة أطراف، بينها أندية وشخصيات ذات تأثير سياسي ورياضي، في محاولة للتأثير على القرارات المنتظرة بشأن أحداث المباراة وما قد يترتب عليها من عقوبات وإجراءات تنظيمية جديدة.

وانفجرت الأزمة بعدما شهد ملعب ترهونة حالة فوضى عارمة إثر اقتحام جماهير أرضية الميدان، عقب تقدم السويحلي بهدف دون مقابل من ركلة جزاء، لتتحول المواجهة إلى اشتباكات وأعمال عنف أدت إلى سقوط قتيل وعدد من المصابين، بينهم عناصر من القوة الأمنية المكلفة بالتأمين.

وكان اللواء 444 قتال قد أعلن استشهاد أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين خلال محاولتهم السيطرة على الأوضاع داخل الملعب، إلى جانب إصابات طالت لاعبين وإعلاميين ومرافقي الفريقين، في مشهد صادم أعاد ملف العنف الرياضي إلى الواجهة بقوة.

ويرى متابعون أن ما يحدث اليوم داخل الكرة الليبية يتجاوز حدود مباراة أو قرار تحكيمي، بل يعكس أزمة حقيقية في إدارة المسابقات الرياضية، في ظل غياب الاستقرار وتزايد التدخلات والضغوط التي باتت تهدد استقلالية المؤسسات الرياضية.

ومع تصاعد حالة الغضب في الشارع الرياضي، تتجه الأنظار إلى القرارات المرتقبة من اتحاد الكرة، وسط مطالبات واسعة بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتسببين في أحداث ترهونة، إلى جانب إصلاح جذري لمنظومة الملاعب والتأمين والتنظيم، حتى لا تتحول المنافسات الرياضية إلى ساحات للفوضى والعنف.