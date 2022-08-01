«عبدالجليل»: الحكومة في تنسيق ومتابعة مستمرة للوضع وبدأنا في نقل المصابين

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إنّ الحكومة في حالة تنسيق ومتابعة مستمرة لتطور الأوضاع بخصوص حادثة بنت بية وتلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد عبدالجليل في تصريح صحفي بتوجه طائرة يوشن إلى مطار سبها لنقل المصابين من مركز سبها الطبي إلى بنغازي، مشيرا إلى أنّه سيتم إسعاف المصابين في مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي.

وتابع وزير الصحة في الحكومة الليبية أنّه إذا تطلب الأمر نقل أي حالات للعلاج بالخارج فسوف تقوم الحكومة ووزارة الصحة بترتيب ذلك على وجه السرعة.

وقال عبدالجليل إنّ حصيلة انفجار صهريج الوقود في بنت بية بلغت حوالي 56 إصابة حسب ما وردنا من معلومات منها 46 حالة في مركز سبها الطبي منهم 11 حالة في وضع حرج والبقية حالتهم مستقرة.

وأضاف عبدالجليل أنّ هناك حالات نقلت لعيادات خاصة في سبها وبعضها نقل لوادي الشاطيء وجاري العمل على نقل جميع الحالات لمركز سبها الطبي.

وبيّن عبدالجليل أنّه لا توجد حالات وفاة في مركز سبها الطبي الآن ولكن هناك معلومات جاري التحقق منها تقول أن هناك حوالي 6 حالات وفاة حصلت في موقع الحادثة.