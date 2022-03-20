«عبدالجليل»: «الدبيبة» نجح في إعاقة تنظيم انتخابات 24 ديسمبر

قالالمتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حاول إعاقة تنظيم انتخابات 24 ديسمبر بكل الطرق الممكنة ونجح في ذلك.

عبدالجليل وفي لقاء تلفزيوني ذكر أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بدأ التواصل مع فرنسا وألمانيا وتركيا ومصر وقطر وطلب منهم تأجيل الانتخابات فور توليه السلطة في شهر مارس.

وأردف عبدالجليل أنّه بعد الإعلان عن الانتخابات في ديسمبر، قام 24 شخصا تابعين لحكومة الوحدة بطلب تأجيلها والتمديد لها ونجحوا في إعاقة اخراج القاعدة الدستورية، وفق قوله.

وتابع عبدالجليل أنّ القوانين الانتخابية التي أعتمدها مجلس النواب اشترطت توقف المترشحين قبل 3 أشهر قبل موعد الانتخابات والدبيبة أخل بهذا الشرط، مشيرا إلى أنّ وزير الداخلية خالد مازن خرج وأعلن عن عدم القدرة على تأمين إجراء الانتخابات لوقف تنظيمها.

وأكّد عبدالجليل، وجود توافق دولي على دعم مسار الدستور والتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومضيفا أنّه لا جدوى من البحث عن أسباب التوافق بين القوى التي كانت تتقاتل؛ لأن السلام يتطلب شجاعة أكثر من الحرب.