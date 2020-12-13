عبد الله حمدوك بزيارة رسمية إلى «إثيوبيا»

رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، توجه صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إن الزيارة تمتد ليومين وتهدف إلى بحث عدة ملفات، إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، ذات اهتمام مشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة، كذلك سبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.

ويرافق حمدوك، خلال هذه الزيارة وفد مكون من وزير الخارجية، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات، الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.