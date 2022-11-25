عبر البر.. ترحيل أول دفعة من المهاجرين غير النظاميين من ليبيا

رحلّت الشرطة القضائية أول دفعة من المهاجرين غير النظاميين لبلدانهم عن طريق المنافذ البرية شملت 210 مهاجر غير نظامي.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية أحمد أبوكراع إنّهم سلموا عددا من المهاجرين غير النظاميين القابعين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بغرض ترحيلهم لبلدانهم.

وأضاف أبوكراع، خلال انطلاق مراسم الرحلة الأولى، أنّ النزلاء المرحلين صدرت بحقهم أحكام قضائية تقضي بترحيلهم خارج البلاد بعد خضوعهم للكشف الطبي.

واشتكى أبوكراع من تقصير السفارات الأجنبية والعربية العاملة في ليبيا في التواصل مع مواطنيها داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بزيارات وفود السفارات داخل السجون لإتمام إجراءات مواطنيها النزلاء بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية.

من جانبه، ذكر رئيس قسم الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نصر الختروشي أنّ رحلة هي أول رحلة ترحيل لمهاجرين غير شرعيين برا تم خلالها ترحيل 210 مهاجرا.

وذكر الختروشي أنّ المرحلين من تشاد ومصر والسودان، مؤكدا تواصل الرحلات البرية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الصادرة بحقهم أحكام إبعاد قضائي.

وكانت ليبيا تقوم بترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها عبر الجو، إلا أنّ تكاليف الرحلات العالية حالت دون استمرارها، في ظل توقف دعم أممي كانت توفره منظمات قبل سنوات بغرض الترحيل.