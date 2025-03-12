عبر وسيط عربي.. «ترامب» يبعث رسالة خطيّة إلى إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مسؤولا كبيرا من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئیس الأمریکي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن “حامل الرسالة الأمريكية، هو أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي”.

وذكر بقائي، وکالة إیسنا، أن “قرقاش” سیجتمع مع وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي”، مساء الیوم الأربعاء، وهو یحمل رسالة من ترامب لإيران خلال هذه الزیارة”.

في وقت سابق، صرح الوزیر عراقجي بأن “ترامب” کتب رسالة لكنها لم تصل إلینا بعد ومن المقرر أن یتم تسلیمها إلینا في طهران من قبل إحدی الدول العربیة”.

وأضاف عراقجي، “أن طهران مستعدة دائما للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤكدا على أن ذلك “يجب أن يكون من موقع تكافؤ وكرامة”.

وفي وقت سابق، قال ترامب، “إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي”، مشيرا إلى “أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر”.

وأضاف ترامب أنه “عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي”، موضحا في تصريحات لقناة “فوكس بيزنس”: “لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيا بالنسبة لهم”.

بدوره، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، “أنه لن يتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت التهديد، قائلا: “افعل ما تشاء””.