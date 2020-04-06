عجوز ضريرة تتعافى من كورونا

تعافت العجوز الضريرة البالغة عمرها 102 عاما من كورونا [ايران]

تعافت عجوز ضريرة ايرانية عمرها 102 عاما في جنوب العاصمة طهران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقد تعافت هذه العجوز الضريرة البالغة عمرها 102 عاما والتي تعرف بـ “مامان مريم” من فيروس كورونا المستجد الذي اصيبت به اخيرا.

وقد تعافت هذه العجوز الضريرة الموجودة في مركز “كهريزك” للرعاية الاجتماعية في جنوب العاصمة طهران في ظل جهود الكادر التمريضي في المركز.

حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إجمالي الإصابات إلى 60500 والوفيات إلى 3739، وأن 4083 مصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة.

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