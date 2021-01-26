عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى حاجز 100 ألف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 ألف حالة، مع تسجيل 1631 وفاة اليوم في إحصائية جديدة لسير الجائحة، لتصبح بذلك المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بكورونا.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20089، ليصل إلى مستوى 3689746 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1631 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100162 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 6.853 مليون، تناول بينهم 472 ألف شخص كذلك الجرعة الثانية.