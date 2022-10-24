عدم تكرار التجارب السابقة.. أمنية «السّني» من «باتيلي»

قال مندوب ليبيا في مجلس الأمن الطاهر السني عاجل إنّه يأمل من المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عدم تكرار التجارب السابقة مشيدا ببوادر التوافق الحالي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.

وذكر السني أنّهم يسعون إلى الشراكة مع الجميع على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية، وأنّهم كلهم ثقة في خروج الشعب الليبي من الأزمة فلا تخذلوهم مرة أخرى ويأمل أن تتفق مساعي الدول الصديقة لدعم التوافق في ليبيا لإجراء الانتخابات.

وتابع السني أنّه يشجّع كثيرا البدء السريع لعمل المبعوث الأممي من داخل ليبيا وعزمه التواصل مع جميع الأطراف الليبية ونتمنى من المبعوث الأممي استكمال ما توقف عنده غيره وليس استخدام ذات الطريقة وانتظار نتائج مختلفة.

وأضاف السني أنّ الجميع يعلم أنّ الأزمة في ليبيا معقدة ومركبة ولن تحل بالانتخابات فقط ولكنها ستكون خطوة مهمة في إنهاء أزمة الشرعيات.

وأكّد السني أنّه يجب أن نلتفت إلى رفض بعض الأطراف إجراء الانتخابات وأنّه على المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

ودعا السني إلى دعم المصالحة الوطنية لأنها ستساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة، إضافة إلى أن المصالحة الوطنية سنطوي بها صفحة الماضي ونبدأ مرحلة المصارحة ثم المحاسبة.