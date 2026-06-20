عراقجي: تصريحات بن غفير «إعلان حرب دائمة» وتهديد للبشرية جمعاء

نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا لعقد لقاءات مع مفاوضين أمريكيين، مؤكدة أن الوزير يواصل نشاطه الدبلوماسي في العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المعلومات المتداولة بشأن زيارة عراقجي إلى سويسرا “غير صحيحة”، نافيًا ما أوردته بعض التقارير الإعلامية حول وجود تحرك دبلوماسي بهذا الاتجاه.

وأوضح بقائي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعقد لقاءً مع وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته إلى طهران، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسلام آباد لدعم مسار الاتصالات والمحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تمثل استكمالًا للدور الذي تضطلع به باكستان في تقريب وجهات النظر وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إسرائيل بالسعي إلى فرض ما وصفه بـ”حرب دائمة”، في تصعيد سياسي جديد جاء ردًا على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى “حرق لبنان بالكامل” في سياق المواجهات مع حزب الله.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة “إكس”، إن هذه التصريحات لا تمثل، بحسب تعبيره، “حالات فردية أو انفعالية”، بل تعكس ما وصفه بـ”إعلان علني صادر عن وزير الأمن القومي للنظام الإسرائيلي”، معتبرًا أن هذا النهج يشكل تهديدًا واسعًا يتجاوز المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ما وصفه بـ”المذهب الإبادي المتمركز في تل أبيب” يمثل خطرًا على البشرية جمعاء، مشيرًا إلى أن الهدف، وفق رؤيته، هو استمرار حالة الحرب دون توقف.

ترامب: مجتبى خامنئي شجاع رغم إصابته ويؤكد تدمير قدرات إيران العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية على إيران تسببت في إصابات استهدفت مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الأعلى، مشيرًا إلى أنه يعتبره “شجاعًا رغم ما تعرض له”، بحسب تعبيره.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث مصور مع موقع “أكسيوس”، حيث تحدث عن تطورات المواجهة مع إيران، مقارنًا بين سياساته والسياسات السابقة في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته، على حد وصفه، تمكنت من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، قائلاً إن الولايات المتحدة باتت قادرة على التحرك بحرية في الأجواء الإيرانية دون مواجهة فعالة.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن ما وصفه بـ”تدمير الجيش الإيراني” شمل عمليات استهدفت قيادات بارزة، من بينها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، إضافة إلى إشارات أخرى تتعلق بقيادات إيرانية، على حد قوله.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أن السياسات السابقة، خصوصًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أدت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه بأنه “كارثي”، معتبرًا أن نهجه كان مختلفًا تمامًا.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يلتقِ أو يتواصل مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنه أشار إلى أن الحديث عن نجل المرشد، مجتبى خامنئي، يتضمن إشارات إلى شجاعته بعد إصابته، وفق تعبيره.

وقال ترامب إنه أمر بتنفيذ عملية عسكرية استهدفت، على حد قوله، “أكبر جسور إيران”، وذلك بسبب تأخر الجانب الإيراني عن حضور اجتماع، في تصريح مثير جاء خلال مقابلة مع موقع “أكسيوس”.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أن القرار جاء بعد واقعة تأخر في موعد اجتماع، مضيفًا: “دمرتُ أكبر جسر لهم لأنهم تأخروا عن اجتماع، قالوا بعدها إن هذا لم يكن تصرفًا لائقًا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجسر المستهدف يُعد من أكبر المنشآت الحيوية، واصفًا إياه بأنه “جسر جورج واشنطن الخاص بهم”، قبل أن يؤكد أنه جرى تدميره خلال دقائق معدودة، بحسب تعبيره.