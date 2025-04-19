عراقجي يعلق على مفاوضات روما ويعلن موعد الجولة القادمة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، أن “المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة التي جرت في روما كانت “بناءة”، معلنًا في الوقت ذاته “أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد يوم السبت المقبل”.

وفي تصريحاته بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات، أضاف عراقجي: “المحادثات مع الولايات المتحدة كانت إيجابية، ونحن نتطلع إلى المستقبل”.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

يُذكر أن عراقجي، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد بدأوا المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني في عمان في 12 أبريل الماضي. وقبل مغادرته إلى روما، أشار عراقجي إلى “استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن هذا الملف”، مشدّدًا على “أن الاتفاق ممكن بشرط أن تتحلى واشنطن بالواقعية”.

تجدر الإشارة إلى أن “مسؤولين إسرائيليين قد أبدوا قلقهم مؤخرًا من أن تقدم المفاوضات قد يؤدي إلى إبرام اتفاق دون ضمانات حول قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي”.