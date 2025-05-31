عرض سعودي ضخم يُغري ميسي.. القرار قريب!

أطلق الصحفي الإيطالي الموثوق فيليبو بيافورا مفاجأة قوية تفيد باحتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي خلال الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبته في مغادرة الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد ميسي مع نادي إنتر ميامي في ديسمبر 2025، لكن مصادر إعلامية أكدت أنه بات هدفًا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه، مع دخول المفاوضات مراحل جدية حتى الآن دون تحديد النادي السعودي الأقرب لضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في بداية موسم 2023-2024، بعد تتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، ليبدأ أول تجربة له خارج أوروبا، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي الأمريكي. وسجل ميسي 46 هدفًا في 46 مباراة، إضافة إلى 27 تمريرة حاسمة خلال هذه الفترة.

🚨🚨🚨🚨عاااااااااااااااااجل الموثوق ——- @KhvayaClubs :



ليو ميسي ابدى رغبته باللعب في الدوري السعودي ⏳



😱😱😱😱😱😱😱🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RiaVTqTQYc — موسى.. (@_m20ii) May 30, 2025

🚨|| عــــــــاجل – بيبو بيافورا :



ليونيل ميسي في مفاوضات مع الدوري السعودي للإنتقال لأحد الأندية 🤯💚#ميسي_مطلب_الملوك pic.twitter.com/DOrPNvUrsx — كورة الأهلي (@koora_ahli) May 30, 2025