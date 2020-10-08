عرض مُشترك لاستضافة «كأس العالم» 2030 بين إسبانيا والبرتغال

صادق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) والاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) على اتفاقية لتقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وتم التوقيع على الوثيقة بين الطرفين في لشبونة من قبل رئيسي الاتحادين لويس روبياليس (RFEF) وفرناندو جوميز (FPF).

في فبراير الماضي، أفيد أن الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي ستقدم عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2030.

تقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وستقام بطولة العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما سيتم زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن موقع “ر سبورت”.

هذا وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، بتقدم البنية التحتية وتحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

جاء ذلك في زيارة قام بها إنفانتينو إلى قطر متفقدا جميع ملاعبها، حيث زار ملعب الوكرة الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج قبل أن يستقل طائرة هليكوبتر لمشاهدة الملاعب السبعة الأخرى المقترحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى العديد من مواقع التدريب.