عشرات القتلى والجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

قُتِل وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ66 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس.

وأفادت الوكالة، بوصول جثامين أكثر من 40 قتيلاً إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على منازل المواطنين، كما وصل 32 قتيلاً إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشاري في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صبح غرب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات جوية عنيفة، وقصف مدفعي وسط وشمال خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الشيخ رضوان شمال غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض.