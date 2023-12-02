عشرات القتلى والجرحى في قصف متواصل على غزة

قُتِل عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد قصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قُتِل 11 مواطنا، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مقتل 4 شخصاً جراء قصف الاحتلال منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات، واصابة آخرين بجروح.

وقد قُتِل 190 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس، برا وبحرا وجوا، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 190 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال.

وشهدت محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية شرق ووسط وغرب المحافظة، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قُتِل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد قُتِلوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.