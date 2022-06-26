عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 26 يونيو 2022 - 18:11 نُشر: الأحد، 26 يونيو 2022 - 18:11
دولي
أرشيفية/القسطل
151 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”، تحت حماية شرطة الاحتلال.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 151 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الأحد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالثِ الحرمين الشريفين.

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