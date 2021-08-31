عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 72 مستوطنا صهيونياً، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من المسجد، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية في #المسجد_الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال اليوم. pic.twitter.com/6Ux3RkVFbC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 31, 2021

#صور قطعان المستوطنون يقتحمون باحات الاقصى قبل قليل بحماية من قوات الاحتلال pic.twitter.com/NjhmhzvslL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 31, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.