عضوان في الكونغرس الأمريكي يتحدثان عن إمكان التوصل لهدنة إنسانية في غزة

عبر عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي عن أملهما في إمكان التوصل إلى اتفاق يسمح بهدنة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان.

ونقلت رويترز عن العضوين الديمقراطيين ريتشارد بلومنتال، وكريس كونز، قولهما في مقابلة مع الوكالة إن هناك “أملا كبيرا” في التوصل إلى اتفاق قريبا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل وقف القتال.

والتقى العضوان يوم الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان وأجريا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وقال بلومنتال، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لرويترز “في غضون أسابيع قد نشهد توقفا قبل رمضان”.

لكن المحادثات التي جرت بوساطة مصرية وقطرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية محتجزين في القطاع، لم تفض بعد إلى نتائج. وانتهت جولة من المحادثات غير الحاسمة في القاهرة الأسبوع الماضي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة الرهائن، مضيفا إن السبيل لإطلاق سراحهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وهزيمة حماس.

لكن بلومنتال اعتبر إن المحادثات مع القادة الإسرائيليين تشير إلى أن إسرائيل منفتحة على وقف مؤقت للعمليات مع اختتامها مرحلة من القتال العنيف في غزة والانتقال إلى التركيز المحتمل على قتال المسلحين.

وأضاف بلومنتال “بمجرد التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يفتح الطريق أمام مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حكم ذاتي للفلسطينيين، ودولة تمنحهم السيطرة على مصيرهم”.

الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي لاذ بها مئات الآلاف من الفلسطينيين، من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى وقف القتال، ونبه عضوا مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين والسماح بإعادة التوطين قبل التحرك نحو رفح.

وقال كونز “هناك محاولة لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل وحربها على حماس ودعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني للحكم الذاتي وإنهاء الصراع”.