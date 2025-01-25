عطل مفاجئ يسبب انقطاع الكهرباء عن مناطق جنوب السعودية.. والشركة تعتذر

انقطع التيار الكهربائي عن محافظات جنوب المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بشكل مفاجئ، نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة، إنها تتخذ إجراءات لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، إنها تتابع “باهتمام بالغ” انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد من محافظات المنطقة الجنوبية منذ الساعة 16:01، مشيرة إلى بدء إعادة الخدمة تدريجيا للمستهلكين، مؤكدة حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات لعودة التيار الكهربائي.

وقدمت “الشركة السعودية للكهرباء” اعتذارا لمشتركيها وأكدت بذل أقصى

الجهود لإعادة الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان: “تود الشركة السعودية للكهرباء أن تعبر عن اعتذارها لمشتركيها في مناطق جازان وعسير ونجران عن الانقطاع المفاجئ في الخدمة الكهربائية اليوم، وتؤكد أنها تعمل على مدار الساعة عبر فرقها الفنية لإعادة الخدمة إلى جميع المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى بدء الخدمة في العودة تدريجيا للمناطق المتأثرة.

وأوضحت أن الانقطاع جاء نتيجة خروج محطات التوليد، استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.

ونوهت الشركة بأنها “ستواصل عرض المستجدات المتعلقة بالحالة ومراحل إعادة الخدمة عبر قنواتها الرسمية.