عقار جديد قد يحدث ثورة بمعالجة «الخرف»

طوّر فريق من علماء عقارا لمرض “الخرف”، قالو إنه يمكنه إطالة عمر خلايا الدماغ، ويخفف من معاناة المرضى بشكل كبير، وسط توقعات بأن يحدث ثورة في علاج المرض.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، “طوّر فريق من علماء أونتاريو وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا عقارا للخرف، يسمى LM11A-31”.

وقال العلماء، إن الدواء “مثير للاهتمام، لأنه يحسن بشكل مباشر قدرة الخلايا العصبية في الدماغ على التطور والنمو”.

وأشار العلماء إلى أن “تناول قرص الدواء مرتين يوميا يمكن أن يقلل مستويات بروتين دماغي ضار، يسمى الأميلويد (أحد السمات المميزة الرئيسية للمرض)، بنسبة 10% تقريبا”.

وكشفت الدراسة، التي شملت 242 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بمرض ألزهايمر الخفيف إلى المتوسط، أن “الفوائد لوحظت في أدمغة المرضى بعد 6 أشهر فقط من تناول العقار، وكانت الآثار الجانبية قليلة وخفيفة، أبرزها الإسهال والصداع”.

ووفق الدراسة، “تبين في النماذج الحيوانية الأولية، أن الدواء يحافظ على الخلايا العصبية أو يعكس الضرر الذي يُترجم إلى تحسينات سلوكية، ما يعيد الخلايا العصبية إلى حالة صحية تقريبا”.

ووفق العلماء، “يستهدف العقار الجديد، الممستقبلا محددا (P75NTR) في الدماغ، يساعد في تنظيم تطور خلايا الدماغ، وعندما تموت الخلايا العصبية، لا يمكن تمرير الرسائل عبر الدماغ بشكل فعال، ما قد يسبب صعوبات في التفكير والذاكرة”.

ووجدت نتائج التجربة الحديثة، “أن LM11A-31 يعزز مرور الرسائل العصبية بين المستقبل والخلايا لتعزيز النمو، كما لوحظ أنه يبطئ بشكل كبير تراكم الأميلويد”.