عقب زيارة «حفتر».. «الدبيبة» يزور روما يونيو القادم

أعلنت وكالة نوفا الإيطالية أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيجري زيارة إلى روما في يونيو القادم.

وبحسب الوكالة الإيطالية فإنّ الدبيبة، لم يحددموعد زيارته إلى إيطاليا، وأنّه اكتفى بالإشارة إلى أنّها ستكون في يونيو، و ذلك على هامش زيارته لمعرض «ليبيا بيلد».

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، لـ«نوفا» أنّ زيارة دولة لإيطاليا قيد الدراسة، دون أن يشير إلى أي موعد.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال إيطاليا لخليفة حفتر في أوائل مايو، والتي التقي فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إضافة إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة خلال زيارة إلى طرابلس في 28 يناير.