عقوبات جديدة على إيران وروسيا.. وإسرائيل تعفي «السلع» الأمريكية من جميع الرسوم

في إطار سياستها المتمثلة بممارسة الضغط على إيران، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على مجموعة مؤسسات في إيران والإمارات والصين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية، استهدف اليوم شبكة مكونة من 6 مؤسسات وشخصين مقرهما في إيران والإمارات والصين مسؤولة عن توريد مكونات طائرات بدون طيار نيابة عن صناعات الفضاء التابعة لقوة القدس الإيرانية، وهي الشركة الرائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران”.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن “الشبكة سهلت أيضا توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية”.

وأضاف البيان: “إن الإجراء الذي اتخذ اليوم هو الجولة الثانية من العقوبات ضد ناشري الأسلحة الإيرانيين منذ مذكرة الرئيس المؤرخة في 4 فبراير2025، لتطبيق أقصى قدر من الضغط على إيران”.

الولايات المتحدة توسع قوائم عقوباتها ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، “إدراج ستة أشخاص وشركات روسية جديدة في قوائم العقوبات”.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، “من بين هؤلاء على وجه الخصوص الروس يوري بيلياكوف، وفياتشيسلاف فيدانوف، وزهراب غيرات، الذي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، ومن بين الشركات الخاضعة للقيود الجديدة، شركة “إيديسون” وشركة “كوليبري غروب” وشركة “سكاي فريم”.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن “جميع المدرجين في القائمة تم إدراجهم ضمن قائمة “SDGT” (المتخصصة بمكافحة الإرهاب)”.

وفي الوقت نفسه، ألغت الوزارة “العقوبات المفروضة على كارينا روتنبرغ، المرتبطة برجل الأعمال بوريس روتنبرغ”.

إسرائيل تعفي السلع الأمريكية من جميع الرسوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إعفاء السلع الأمريكية المصدرة إلى إسرائيل من جميع الرسوم الجمركية”.

وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء، “إلى أن هذا القرار أتخذ بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات”.

وأوضح “أنه بعد توقيع وزير الاقتصاد على مرسوم بهذا الخصوص، سيدخل حيز التنفيذ التعديل على القرار حول الرسوم الجمركية وإجراءات الحماية، وبالتالي سيتم رفع الرسوم على جميع الواردات من الولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى “أن 99% من الواردات الأمريكية إلى إسرائيل تم إعفاؤها من الرسوم بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام “1985.

وبحسب البيان، “سيخص الإعفاء الجديد كمية محدودة من السلع، وتحديدا الواردات الغذائية والزراعية الأمريكية، وحسب إحصاءات الحكومة الإسرائيلية، فإن حجم السلع الأمريكية الموردة إلى إسرائيل في عام 2024 بلغ 17.3 مليار دولار، وقيمة الخدمات 16.7 مليار دولار”.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن “رفع الرسوم سيوسع اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة و”سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.