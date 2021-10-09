عقيلة صالح: ليبيا تُعول على الجزائر للخروج من أزمتها

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ليبيا تعول على الرئيس والشعب الجزائريين للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها وفق تعبيره، مؤكدا أن ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء تصريحات عقيلة صالح عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وشدد صالح على أنهم في تواصل مع الجزائر ولم ولن ينسوا مواقفها في الظروف التي مرت بها ليبيا، معبرا عن اعتزازه بالدعوة التي وصلته لزيارة الجزائر التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية، ومذكرا باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة “ايسين” ضد الاستعمار الفرنسي، التي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.

هذا ويجري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زيارة رسمية للجزائر تدوم 3 أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.