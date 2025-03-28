عقيلة صالح: مدينة درنة تشهد نهضة عمرانية وإدارية بمختلف المجالات

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المجمعَ الإداري بمدينة درنة، مشيرا إلى أن “المدينة تشهد نهضة عمكبيرة”.

في بداية كلمته، خلال الافتتاح، هنأ رئيس مجلس النواب الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، وقال: “نلتقي اليوم في مدينة درنة التي تشهد نهضة عمرانية وإدارية في مختلف المجالات، مسيرة الإعمار التي انطلقت من مدينة درنة وتجاوزت 80% من مساحة ليبيا”.

وأضاف: “يسجل التاريخ لهذه المدينة أنها دفعت الجميع لإدراك أهمية العمل والانجاز والتطلع لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل في بلاد حرمت لسنوات طويلة وأًهملت فيها البنى التحتية والمشاريع الاسكانية والمباني الإدارية والمستشفيات والعيادات والمنشآت الرياضية والحدائق العامة”.

وتابع: “مسيرة الإعمار بدأت من درنة ولم تتوقف عندها ولا يمر يوم إلا ويوضع حجر أساس لمشروع بناء أو صيانة أو تحديث في مدن وقرى الساحل والجنوب”.

وأضاف: “سعداء جدا اليوم بافتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، الذي سيكون له الأثر الطيب والمثمر في تطوير وتحسين مستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطن، كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل للمواطنين من كافة المدن والقرى التي تشهد تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار على حسن تعاونهم مع إدارة الصندوق والشركات المنفذة وصبرهم على ما يحدث من ازدحام في الطرق والشوارع بسبب الأعمال الجارية”.

هذا “وحضر الافتتاح خليفة حفتر، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من المجلس، أسامة حماد، وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”.