«عقيلة صالح» يبحث تعزيز التزام المؤسسات بإجراءات الشفافية

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، في مدينة القبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه وعدد من مدراء الإدارات في الهيئة.

وجرى خلال اللقاء، بحث “مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى اطلاعه على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة”.

وأثنى رئيس مجلس النواب على “كافة الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل إنجاز التقارير، وعلى التقرير العشري الذي لم يقدم من قبل”، مؤكدا أنه “يعتبر انجازا غير مسبوقاً، إذ حوى نتاج عمل 10 سنوات بكل دقة وتفصيل”.

كما أصدر صالح، “تعليماته بتشكيل لجنة برلمانية رقابية لبحث التقرير “العشري” والظفر بمعالجة الأخطاء التي حواها التقرير بشأن أوجه الصرف والانفاق الحكومي”.

بدوره، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، “التقرير السنوي للهيئة لمجلس النواب، بالإضافة إلى تقديمه تقريراً “عَشريا” جديداً يتضمن تفاصيل الانفاق الحكومي للدولة الليبية من عام 2011 لـ عام 2021″.