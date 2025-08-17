«عقيلة صالح» يلتقي أعضاء مجلس النواب عن برقة

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء عن برقة علي القطراني، في مكتبه بمدينة القبة.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل تعزيز العمل النيابي بما يخدم الاستقرار ويحقق تطلعات المواطنين.

وخلال اللقاء، أشاد النواب بجهود رئيس مجلس النواب في الحفاظ على وحدة المجلس والعمل على تطوير أدائه.

وأكد رئيس المجلس على أهمية تحقيق العدالة بين جميع الأقاليم، وضمان حصول الجميع على حقوقهم دون إقصاء أو تهميش، في ظل ما وصفه بالمركزية المقيتة.

كما جدد النواب دعمهم للجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل استقرار البلاد، إلى جانب تأكيدهم على دعم مشاريع الإعمار والتنمية التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.