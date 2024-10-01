«عقيلة صالح» يلتقي محافظ المركزي ونائبه

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى ونائب المحافظ مرعي البرعصي.

وخلال اللقاء، رحّب صالح، بالمحافظ ونائبه المحافظ عقب أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال جلسة اليوم، ليباشرا مهام عملهما عقب نيلهم الثقة من مجلس النواب بالإجماع.

وبحث اللقاء تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وأكد صالح، على “ضرورة استمرار المصرف المركزي في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب”.