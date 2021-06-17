«عقيلة صالح» يُجري محادثات في روما

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، رفقة النواب صباح جمعة، وعبدالقادر يحيى، في زيارة تستغرق يومين.

والتقى صالح عقب وصوله برئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، بمقر مجلس النواب الإيطالي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين مجلس النواب الليبي والإيطالي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن رئيس مجلس النواب الليبي، دور إيطاليا الداعم للحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسير العملية السياسية، حيث أكد الطرفان على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

في غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، إن تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا تمثلان أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية، مؤكدا أن تحقيقها يتطلب مغادرة كافة المرتزقة والقوات الأجنبية لأراضيها.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها ماتّاريلا، أمس الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة روما، نظيره التونسي قيس سعيّد.

وجدد الرئيس الإيطالي خلال المحادثات دعم بلاده لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا.