«عقيلة صالح» يُطالب برفع العقوبات عن النظام السوري

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والوفد المرافق له، رفقة عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد، اليوم الأحد، إلى مطار دمشق الدولي.



وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن زيارة الوفد إلى سوريا تأتي تحقيقا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر 42 للاتحاد البرلماني العربي والمتضمن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا تأكيدا على الدعم العربي للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والاقليمية والدولية.

وفور وصوله إلى مطار دمشق، قال عقيلة صالح إن الموقف العربي داعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي، وأن تمارس دورها في كل المستويات على الساحة الإقليمية والدولية.

هذا استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس مجلس النواب الليبي، ورؤساء البرلمانات العربية والوفود المصاحبين لهم.

وعقب الاستقبال، عقد مجلس الشعب السوري جلسته بحضور رئيس مجلس النواب الليبي ورؤساء البرلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

وخلال كلمته في الجلسة المنعقدة في دمشق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تضامن ليبيا مع سوريا.

كما طالب عقيلة صالح برفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً وقوف ليبيا مع سوريا، للعودة إلى حضن الأمة العربية، حسب وصفه.