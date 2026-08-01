علاء مبارك يردّ على عراقجي: أسمع كلامك أصدقك أشوف مسيّراتك أستغرب

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقات بين مصر وإيران، منتقدًا ما وصفه بالتناقض بين الخطاب السياسي الإيراني والممارسات على الأرض.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مصر تمثل “صديقًا وشريكًا مهمًا لإيران في المنطقة”، مؤكدًا أن أمنها يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لطهران، وداعيًا إلى الحذر من ما وصفها بالمخططات الإسرائيلية وعمليات “العلم الزائف” التي تهدف إلى تقويض الاستقرار الإقليمي.

ورد علاء مبارك على منشور عراقجي، عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا: “كلام جميل ومحترم نتمنى ذلك، لكن أسمع كلامك أصدقك أشوف مسيراتك أستغرب”.

وأضاف مبارك متسائلًا عن موقف دول الخليج التي تعرضت، بحسب قوله، لهجماتٍ بطائراتٍ مسيرةٍ داخل أراضيها، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول تربطها بإيران علاقاتٌ تاريخيةٌ وتجاريةٌ، ومن بينها سلطنة عُمان.

وقال علاء مبارك إن هذه الدول أيضًا تُعد أصدقاء وشركاء وجيرانًا لإيران، مضيفًا تعليقًا باللغة الإنجليزية يحمل معنى التشكيك في محاولات الإقناع السياسي.

وأثارت تصريحات مبارك تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث دعا بعض المعلقين إلى انتظار نتائج التحقيقات المصرية بشأن حادث ميناء دمياط، فيما رد مبارك على أحد المتابعين مؤكدًا أن الحكم النهائي يجب أن يستند إلى ما تعلنه الدولة المصرية.

وتأتي هذه التصريحات عقب حادث استهداف ميناء دمياط المصري بطائرةٍ مسيرةٍ، والذي أدى إلى اندلاع حريقٍ في سفينتين للغاز الطبيعي المسال، إحداهما سفينة تخزين، والأخرى سفينة تغييز، حيث تعرضت الثانية لأضرارٍ أكبر وتوقفت مؤقتًا عن العمل بعد جهود إطفاءٍ استمرت نحو 14 ساعة.

وأعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي وقع في ميناء دمياط أظهرت أنه ناتجٌ عن طائرةٍ مسيرةٍ، مؤكدةً استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.

ومن جانبه، نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن اتهام مصر لإيران بالمسؤولية عن الحادث، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية في مصر تصدر عن الجهات المختصة فقط، وأن تحديد المسؤولية لن يتم إلا بعد انتهاء التحقيقات.

وقال رشوان إن الدولة المصرية تتعامل مع الحادث بجديةٍ وشفافيةٍ، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي سيُبنى على نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الحادث لم يسفر عن إصاباتٍ أو خسائرٍ بشريةٍ، موضحةً أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الوضع وفق الخطط المعتمدة، مع استمرار إجراءات التأمين والمتابعة.

" مصر تمثل صديقاً وشريكاً مهماً لإيران وأمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لنا " . كلام جميل ومحترم نتمنى ذلك لكن ؛ اسمع كلامك اصدقك اشوف مسيراتك استغرب !! طيب وماذا عن دول الخليج التى لم تسلم من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية داخل أراضيها حتى سلطنة عُمان والتى تتميز بعلاقات تجارية… pic.twitter.com/LmegG7oRex — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 31, 2026

حضرتك سيبك من ايران تقول او لا تقول لا امان لهم ، كل شيء هيبان من الدولة ان شاء الله وده المهم والاهم 🇪🇬 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 31, 2026