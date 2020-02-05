يُعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن [انترنت]

يعدُّ التهاب الأذن الوسطى عدوى مؤلمة، وتُعرف أيضًا بالتهاب الأذن الوسطى الحادّ.

يحدث الالتهاب عند امتلاء المساحة الموجودة خلف طبلة الأذن بالهواء، والتي تحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة، فيؤدي ذلك إلى حدوث انتفاخ وانسداد في الأذن، ما يعمل على احتباس السوائل في الأذن الوسطى. ويُعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن.



التهاب الأذن الوسطى: أعراض الإصابة

الشعور بآلام شديدة في الأذن، مع الإحساس بوجود سوائل داخلها.

عدم سماع الأصوات بشكل جيد، والإحساس بضعف حاسة السمع.

صداع في الرأس.

علاج التهاب الأذن الوسطى

يبدأ علاج التهاب الأذن الوسطى من خلال مراقبة أعراض الإصابة ومدى الإحساس بالألم. في بعض الأحيان تُستخدم المضادات الحيوية للتخلص من العدوى، كما يمكن التخفيف من حدّة الأعراض، من خلال وضع كمادات دافئة على منطقة الأذن المصابة. أما في حالة اشتداد الأعراض، فقد يوصي الطبيب المتخصص بإجراء عملية جراحية كإزالة الغدد اللمفاوية، وذلك إذا لم تستجب عدوى التهاب الأذن الوسطى للعلاج.

التهاب الأذن الوسطى: طرق الوقاية

للوقاية من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى لدى الأطفال، اتّبعي الآتي: